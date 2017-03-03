В российском МИД рассказали о встрече с Теффтом

Контакты между Россией и США продолжаются на постоянной основе. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 3 марта, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и посла США в России Джона Теффта. «Посол Теффт контактирует со своими партнерами каждый день по всем вопросам. США и Россия взаимодействуют на постоянной основе, как между правительствами, так и между гражданами наших стран», — рассказала официальный представитель дипмиссии Мария Олсон.

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Эта новость появилась на фоне скандала с генпрокурором США: демократы призвали его уйти в отставку из-за бесед с послом России.

Ранее сообщалось, что спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проведет расследование якобы осуществлявшихся контактов членов штаба Трампа с Россией.

Трамп неоднократно отвергал эти обвинения.