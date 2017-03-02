Трамп предложил пост советника по России и Европе критику Путина

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Фионе Хилл — известному критику российского лидера Владимира Путина — стать советником по России и Европе в Совете национальной безопасности. Об этом сообщает Foreign Policy.

Хилл — гражданка США и Великобритании, выпускница Гарварда, сотрудница Брукингского института, автор многих книг о России, знаток российской и советской истории и русского языка, учившаяся в том числе в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Она работала на американскую разведку с 2006 по 2009 годы и неоднократно выступала в прессе с критикой Путина.

В 2013 году она выпустила биографию российского президента, где предостерегла его оппонентов от недооценки стратегических способностей Путина и его умении находить слабые места противников — по мнению Хилл, этому нынешнего российского лидера научили во время работы в КГБ.

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После победы Трампа на выборах она также комментировала возможность перезагрузки отношений между двумя странами. «Русские будут переполнены ожиданий, а спустя пять минут они разочаруются, потому что США и России очень трудно сойтись во взглядах», — поясняла она журналу The Atlantic.

Новость о том, что Хилл предложили работу, появилась на фоне скандала с генпрокурором США: демократы призвали его уйти в отставку из-за бесед с послом России.

Ранее сообщалось, что спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проведет расследование якобы осуществлявшихся контактов членов штаба Трампа с Россией.

В январе стало известно, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией. В частности, отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

Трамп неоднократно отвергал эти обвинения.