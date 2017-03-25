Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике

Восемь арктических стран, включая Россию и США, подписали заявление о взаимодействии в регионе. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает РИА Новости.

В документе, как отмечается, оговариваются «основные принципы, тактические приемы, регламент и протоколы обмена информацией на случай реагирования на чрезвычайные ситуации на море, а также совместных операций в Арктике». Кроме того, члены Арктического совета (АС) договорились провести в текущем году совместные военные учения, передает ТАСС.

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«Этот форум быстро зарекомендовал себя как ведущая платформа для содействия в сфере безопасного, надежного и экологически ответственной морской деятельности в Арктике», — приводит Rambler News Service слова главы береговой охраны США адмирала Пола Заканфта.

Договор был подписан в ходе прошедшей в американском Бостоне (штат Массачусетс) восьмой региональной конференции с участием России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии и Швеции. По завершении мероприятий США передали Финляндии председательство в этом форуме.