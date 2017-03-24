Гринпис России составил карту свалок на территории арктических регионов

«Гринпис России» составил карту стихийных и заброшенных свалок на территории арктических регионов. Как пояснил ТАСС руководитель энергетического отдела «Гринпис» Владимир Чупров, документ предназначен для информирования губернаторов и Минприроды.

«Двадцатого марта на профильном совещании комитета Госдумы по экологии было заявлено, что информации о свалках катастрофически не хватает. Такая информация есть у нас. Она собрана по результатам работы "Арктического патруля" за последние два года, и мы ее предоставляем властям», — сказал Чупров.

Он пояснил, что карта, составленна в преддверии арктического форума в Архангельске и должна помочь руководителям арктических регионов эффективнее работать по программе ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

На карту нанесено более 450 объектов, расположенных, в частности, в Мурманской (34 объекта) и Архангельской (66 объектов) областях, Ненецком (19 объектов), Ямало-Ненецком (40 объектов), Чукотском (74 объекта) автономных округах, Красноярском крае (63 объекта) и Якутии (149 объектов).

Чупров напомнил, что в 2016 году в федеральный закон «Об охране окружающей среды» была внесена отдельная глава «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде», вступившая в силу 1 января 2017 года. Согласно закону, субъекты РФ получают субсидии на ликвидацию объектов загрязнения.

Тема сохранения биологического разнообразия и экологической безопасности станет одной из основных на IV Международном форуме «Арктика — территория диалога», который пройдет в Архангельске 29-30 марта.