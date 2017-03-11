Песков рассказал о контактах посла России в США с окружением Трампа и Клинтон

Контакты российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с членами окружения кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Хиллари Клинтов во время выборов 2016 года — это часть его обычной работы. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью CNN.

По его словам, Кисляк говорил с представителями Трампа «о двусторонних отношениях, говорил о том, что происходит в США, чтобы у нас в Москве было более верное представление».

Песков отметил, что этим занимаются как послы России за рубежом, так и все главы дипмиссий США в мире. «Потому что чем больше посол беседует с людьми в стране своего пребывания, тем лучше он делает свою работу», — отметил пресс-секретарь российского президента.

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Ведущий CNN отметил, что ему известно лишь о контактах Кисляка с окружением Трампа, но не Клинтон. «Если вы посмотрите на некоторых людей, связанных с Хиллари Клинтон в ходе ее кампании, вы, вероятно, узнаете, что у него было множество подобных встреч», — сказал в ответ Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что у посла «не было встреч, касавшихся выборов, выборного процесса». «Ни коим образом это не должно восприниматься как вмешательство в выборы», — указал он.

10 марта сообщалось, что юристы в США подали иск против генпрокурора Джеффа Сешнса за то, что в комитете сената Конгресса он скрыл «связи с российским правительством». По данным газеты The Washington Post, в 2016 году он дважды встречался с Кисляком и не рассказал об этом.

Ранее в марте Песков отметил, что истерика в Вашингтоне и СМИ по вопросу якобы вмешательства Москвы в предвыборную кампанию вредит отношениям двух стран.

В Кремле неоднократные обвинения со стороны США на эту тему последовательно отвергают.