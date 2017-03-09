В Кремле заинтересовались данными о прослушке Путина спецслужбами США

В Кремле сочли заслуживающей внимания обнародованную WikiLeaks информацию о попытках прослушки президента Владимира Путина со стороны США. Об этом, как передает РИА Новости, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на вот эти опубликованные данные», — отметил чиновник, добавив, что «в них нужно внимательно вчитываться».

Как подчеркнул Песков, в Вашингтоне не утаивают, что активно прослушивают российских официальных лиц, включая российского посла Сергея Кисляка. «Этого никто и не скрывает. Поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать [информацию], можно догадаться», — добавил он.

Судя по всему, на брифинге Пескову некорректно задали вопрос. Согласно формулировке «Интерфакса» и ТАСС, его просили прокомментировать появившийся на сайте WikiLeaks материал, согласно которому ЦРУ использует для прослушивания Путина пять серверов.

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На самом деле, как говорится в Twitter WikiLeaks, речь идет о том, что «у ЦРУ есть пять тестовых скрытых серверов для прослушивания под названием PocketPutin». Как поясняют эксперты, серверы не используются непосредственно для прослушки: на них могут храниться данные, полученные в результате такого вида шпионажа. Кроме того, помимо слова Putin (возможно случайно получившегося путем слитного написания слов put и in), эта публикация никак не связана с российским президентом.

7 марта WikiLeaks — основанный Джулианом Ассанжем проект — начал новую серию публикаций секретных данных Центрального разведывательного управления США. В первую часть вошли почти девять тысяч документов и файлов, которые утекли из сети ЦРУ.