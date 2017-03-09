Reuters назвал возможный источник утечек документов ЦРУ

Секретные документы ЦРУ о взломе электронных гаджетов могли передать в руки WikiLeaks гражданские служащие, работающие по договору. Их личности устанавливаются. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в разведывательной службе.

Отмечается, что возможную утечку секретных данных сотрудники ЦРУ и правоохранительных органов заподозрили еще в конце прошлого года.

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В начале марта, когда WikiLeaks опубликовала свыше 8,7 тысячи документов, эти опасения подтвердились. В материалах, в частности, говорилось, что у спецслужб была глобальная программа взлома гаджетов, в том числе iPhone, а также устройств на операционных системах Android и Windows.

В WikiLeaks утверждают, что ЦРУ утратило контроль над архивом, и теперь он доступен работавшим на государство хакерам и сотрудникам контрактных организаций. Само Центральное разведывательное управление США не подтвердило подлинность опубликованных документов.

Спецслужбам приходится нанимать людей со стороны, которые лучше разбираются в современных технологиях. Работающие по договору сотрудники уже не раз становились источниками утечки секретной информации. Так произошло, например, с Эдвардом Сноуденом.

