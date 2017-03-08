СМИ сообщили о панике в американской разведке

Спецслужбы США в негодовании из-за утечки информации в Wikileaks. Об этом сообщает в среду, 8 марта, Reuters со ссылкой на источник в разведке США.

По данным информагентства, в штаб-квартирах ЦРУ и АНБ «рвут и мечут», поскольку масштаб утечки не сравнить с разоблачениями бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Как отметил источник Reuters, информация собиралась и передавалась в WikiLeaks «в течение долгого времени».

Сетевое издание BuzzFeed утверждает, что сотрудники разведки в панике. «Если взглянуть на ситуацию в целом, это хуже, чем Сноуден. Его утечки привели к громким заголовкам и поставили под угрозу жизни нескольких людей. Данная ситуация потенциально может создать опасность для тысяч людей по всему миру. Это как передать наше самое серьезное кибероружие каждому, у кого есть интернет», — заявил источник портала в разведке.

Как отметил собеседник BuzzFeed, опубликованные WikiLeaks «чрезвычайно опасны». «Мало того, что они ставят под угрозу текущие операции, они еще и раскрывают детали наших подходов и методов работы, которые не должны знать наши противники. Враги будут изучать наши методы и учиться на них. Они будут использовать их не только против нас, но и против тех, кто слабее», — добавил источник.

По информации Reuters, американская разведка была осведомлена об утечках информации с конца 2016 года.

CNN сообщает, что по факту публикации материалов в WikiLeaks ЦРУ и ФБР начали совместную проверку, которая должна помочь найти источник утечки. Собеседники телеканала в разведке отметили, что обнародованные данные «в основном» подлинные, однако некоторые из документов могли быть изменены. При этом в Вашингтоне больше всего обеспокоены публикацией компьютерного кода, с помощью которого проводятся кибероперации и которым могут воспользоваться хакеры, чтобы устроить «хаос за рубежом».

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7 марта WikiLeaks выложила в сеть свыше 8,5 тысяч секретных документов ЦРУ. Публикация, содержащая информацию «о всей хакерской машине» американской спецслужбы, получила название «Убежище 7».

В организации разоблачителей утверждают, что ЦРУ фактически потеряло контроль над своим хакерским арсеналом, позволяющим контролировать множество устройств по всему миру: речь идет о программах, позволяющих получить доступ к телефонам на платформах iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам Samsung. Сами вредоносные программы опубликованы не были — их обнародование ожидается в случае достижения общественного консенсуса по их анализу и «обезвреживанию».