В США юристы подали иск против генпрокурора из-за бесед с послом России

Юристы в США подали иск против генпрокурора Джеффа Сешнса за то, что в комитете сената Конгресса он скрыл «связи с российским правительством». Об этом пишет газета The Washington Post.

Так называемый «этический иск» был направлен от имени Американского совета по гражданским свободам (ACLU) в адвокатскую дисциплинарную комиссию Алабамы. Сешнс является членом коллегии адвокатов этого штата с 1973 года.

В ACLU утверждают, что Сешнс нарушил правила профессиональной деятельности юристов Алабамы, запрещающие участвовать в действиях, связанных с «нечестными поступками, мошенничеством, обманом или искажением фактов».

Ранее WP сообщила, что в 2016 году Сешнс дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и скрыл этот факт, когда его в январе 2017-го на заседании профильного сенатского комитета спросили о контактах с российскими официальными лицами.

Дисциплинарная комиссия из пяти членов определит, является ли жалоба надлежащей, после чего документ направят Сешнсу, который должен будет дать письменный ответ. Затем начнется расследование комитета по рассмотрению жалоб и канцелярии генерального советника, после чего в ходе закрытых слушаний будут представлены доказательства и показания свидетелей.

Эти подразделения вынесут свои рекомендации уже непосредственно в дисциплинарную комиссию, которая определит, следует ли наложить санкции. Согласно статусу комиссии, она вправе назначить наказание от выговора до лишения права заниматься адвокатской деятельностью — временно или постоянно.

Аналогичные претензии выдвигались и к другим членам команды президента Дональда Трампа. В начале февраля стало известно о телефонных разговорах советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна с Кисляком. Флинн в итоге был вынужден подать в отставку.

В январе сообщалось, что американские спецслужбы ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Москвой. Отмечалось, что у следователей есть сведения о неких финансовых транзакциях. Трамп какие-либо политические или деловые связи с Россией отрицает.