В Кремле согласились с мнением Трампа о тотальной охоте на ведьм

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полностью разделяет мнение, высказанное президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, о тотальной охоте на ведьм. Слова Пескова в пятницу, 3 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«После исчерпывающей дефиниции президента Трампа нам добавить больше нечего», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать критику в адрес генпрокурора США Джеффа Сешнса из-за его встреч с послом России Сергеем Кисляком.

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Ранее в этот день американский президент заявил, что демократы «переусердствовали», устроив «тотальную охоту на ведьм».

1 марта газета The Washington Post сообщила, что Сешнс встречался с российским послом в период предвыборной гонки в США и не упомянул об этом на слушаниях в сенате по поводу своего утверждения на пост генпрокурора.

Сам Сешнс заверил, что не обсуждал с российской стороной избирательную кампанию Дональда Трампа. Он также взял самоотвод в расследованиях, связанным с этим вопросом.

Трамп, в свою очередь, заявил, что полностью доверяет Джеффу Сешнсу.

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В середине февраля в отставку ушел советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп уже использовал фразу «охота на ведьм» в связи с сообщениями о его связях с Россией. Песков также использовал это выражение, комментируя доклад спецслужб США о предположительном вмешательстве российских хакеров в американские президентские выборы.

«Охотой на ведьм» в США называли маккартистское движение, имевшее место между концом 1940-х и 1957 годом, сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных». Свое название оно получило от фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти.