Захаровой понравились Ждун и Том Хэнкс в очереди к российскому послу в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook репостнула картинку, на которой в очереди к российскому послу в США Сергею Кисляку сидят актеры Том Хэнкс и Киану Ривз.

Они расположились на лавочке вместе со Ждуном. К ним подходит Сара Джессика Паркер и спрашивает: «К Кисляку кто крайний?»

Видимо, вспомнив лозунг украинских националистов, Захарова подписала изображение так: «Слава CNN, героям слава!»

Демотиватор дипломат взяла со страницы заместителя гендиректора телерадиокомпании «Звезда» Максима Додонова. В соцсети он также опубликовал картинку с грустным Киану Ривзом, с которым отказался беседовать Кисляк.

Ранее в пятницу, 3 марта, представитель российского внешнеполитического ведомства поделилась историей, как она заходила в здание МИД, которое покидал посол США в Москве Джон Теффт. Она пожелала главе дипмиссии доброго утра следующим образом: «Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами — а вдруг CNN "узнает"».

В этот же день актриса Сара Джессика Паркер выложила в своем Instagram кадр из сериала «Секс в большом городе», на котором ее героиня Кэрри Брэдшоу задается вопросом: «Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?»

В марте CNN и газета The Washington Post сообщали о контактах Кисляка с Джеффом Сешнсом до утверждения последнего на пост генпрокурора и главы Минюста США. Американский телеканал со ссылкой на источники также утверждал, что, по мнению американской разведки, посол РФ — «высокопоставленный российский шпион и вербовщик в Вашингтоне».

