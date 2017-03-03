Сара Джессика Паркер пошутила про встречи генпрокурора США с российским послом

Американская актриса Сара Джессика Паркер высмеяла в своем Instagram сообщения о встречах генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом России Сергеем Кисляком.

Артистка опубликовала мем, в котором ее героиня Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» задается вопросом: «Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?»

«Я должна была это сделать. Не знаю, кто создатель (мема — прим. «Ленты.ру»), но спасибо вам, кто бы вы ни были», — подписала пост Паркер.

Ранее 3 марта Сешнс подтвердил, что встречался с российским послом. Он подчеркнул, что не обсуждал избирательную кампанию республиканца Дональда Трампа.

1 марта издание The Washington Post заявило, что Сешнс провел две встречи с российским послом за несколько месяцев до президентских выборов в США, прошедшие в ноябре 2016-го. Сешнс не упоминал о встречах во время январских слушаний по утверждению своей кандидатуры на пост генпрокурора.

Сара Джессика Паркер — лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Она наиболее известна по сериалу «Секс в большом городе». Актриса также снималась в таких фильмах, как «Эд Вуд», «Полет навигатора» и «Клуб первых жен».