Создатель «Безумцев» снимет сериал про потомков Романовых

Режиссер Мэттью Вайнер, снявший сериал «Безумцы» (Mad Men), примет участие в новом телевизионном проекте для Amazon, посвященном потомкам императорской семьи Романовых. Об этом сообщает The New York Times.

Сериал «Романовы» (The Romanoffs) расскажет о людях, считающих себя родственниками российского императора Николая II. Структура сериала будет напоминать «Черное зеркало» — каждый эпизод не связан с остальными и посвящен отдельному персонажу. Всего планируется снять восемь серий.

«Вокруг семьи Романовых и тем, что с ней произошло, существует множество споров», — отметил Вайнер. Режиссер заявил, что премьера сериала состоится не раньше 2018 года.

Вайнер добавил, что в актерский состав «Романовых» войдут артисты, снимавшиеся в «Безумцах». Он также пригласил на проект сценаристов и продюсеров своего предыдущего сериала. «Я пытаюсь заполучить всех, с кем работал раньше. "Безумцы" закончились, но с этими людьми я хочу работать до конца своей жизни», — подчеркнул режиссер.

Сериал «Безумцы» выходил с 2007 по 2015 год. В нем рассказывалось о работе рекламного агентства «Стерлинг-Купер» в 1960-х годах. Главные роли исполнили Джон Хэмм, Элизабет Мосс, Винсент Картайзер и Дженьюэри Джонс. Всего вышло семь сезонов.