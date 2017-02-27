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В Доме Романовых ответили на идею возродить Российскую империю на островах

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Антон Баков
Антон Баков

Планы российского миллионера, бывшего депутата Госдумы Антона Бакова возродить империю Романовых на тихоокеанских островах дискредитируют саму идею монархии, считает директор канцелярии Российского Императорского Дома Александр Закатов. Такое мнение он высказал в понедельник, 27 февраля, телеканалу «360».

«Тем людям, которые серьезно исповедуют монархистские убеждения, это не очень нравится. (…) Речь идет просто об издевательстве над самой идеей монархии, над всеми теми страданиями, которые пережили те же Романовы и те люди, которые им остались верными», — сказал Закатов.

По его мнению, проект Бакова можно было бы считать коммерческим, однако в действительности он скорее представляет собой «чистой воды клоунаду».

Ранее в понедельник стало известно, что правительство Республики Кирибати отказало бывшему депутату в аренде и временной передаче суверенных прав на три острова. По данным радиостанции Radio New Zealand, такое решение приняла спецкомиссия по внешним инвестициям.

На арендованных островах Баков намеревался возродить империю Романовых. Предприниматель планировал построить на них, в частности, аэропорты, солнечные электростанции, а также Университет Российской империи.

Антон Баков избирался в Госдуму четвертого созыва, до этого — в парламент Свердловской области. Кроме того, баллотировался на пост мэра Екатеринбурга и свердловского губернатора в 1995-м и 2003 годах. Основал Монархическую партию в 2012 году.

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