Кирибати отказала российскому миллионеру в возрождении империи Романовых

Правительство тихоокеанской Республики Кирибати отказало российскому миллионеру, бывшему депутату Госдумы от Монархической партии России Антону Бакову в аренде и временной передаче суверенных прав на три острова архипелага Кирибати, на которых бизнесмен намеревался возродить империю Романовых. Об этом сообщает Radio New Zealand.

По информации радиостанции, причиной отказа послужили выводы специальной комиссии по внешним инвестициям, которая, изучив предложение россиянина, не одобрила его.

Комментируя постановление республики, бывший член правительства королевства Тонга Ситивени Халапуа поздравил Кирибати с отказом от предложения Бакова. Он указал, что республика остро нуждается во внешних инвестициях, но, несмотря на это, отстаивает свои принципы, передает BBC News.

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Ранее в феврале стало известно, что Баков ведет переговоры с властями Республики Кирибати об аренде трех необитаемых островов. На этих землях миллионер планировал возродить империю Романовых.

На арендованных землях Баков собирался построить аэропорты, морские порты, солнечные электростанции, больницы, школы и даже Университет Российской империи. Основными экономическими объектами планировалось сделать «экологически чистые гостиницы и заводы по переработке рыбы».

Российская империя просуществовала до Февральской революции 1917 года. В марте того же года император Николай II Романов отрекся от престола. Его семья была расстреляна в ночь на 17 июля 1918 года в помещении дома Ипатьевых в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.