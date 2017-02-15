Россияне стали реже ездить в Кирибати и Ангилью

Республика Кирибати возглавила список наименее популярных для россиян направлений второй год подряд. Об этом говорится в пресс-релизе Группы «АльфаСтрахование», поступившем в редакцию в среду, 15 февраля.

Аналитики компании составили антирейтинг туристических направлений, опираясь на статистику страховых полисов, выданных выезжающим за рубеж гражданам.

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В Кирибати в 2016 году провели отпуск 0,05 процента застраховавшихся туристов. В топ-5 наименее востребованных направлений также вошли Княжество Лихтенштейн (0,25 процента), Туркменистан (0,3 процента) заморская территория Великобритании Ангилья (0,37 процента) и островное государство Палау (0,5 процента).

Кроме того, среди непопулярных мест отдыха оказались Республика Молдова (ей отдали предпочтение 0,75 процента россиян), карликовое государство Сан-Марино (0,7 процента), Коморские острова к востоку от Африки и остров Доминика в Карибском море (по 0,6 процента). Интерес россиян к странам, предлагающим в первую очередь отдых на природе, в целом снизился.