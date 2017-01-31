Названа самая дешевая страна для отдыха россиян в 2017 году

Наиболее бюджетным направлением для отдыха россиян в 2017 году оказалась Абхазия. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса Skyscanner, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 31 января.

Двухнедельный отпуск в Абхазии обойдется двум путешественникам в 1468 долларов. В эту цену включены авиабилеты, проживание и питание, а также расходы на культурную программу и развлечения.

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Второе место рейтинга из 17 направлений с небольшим отрывом занимает Армения (1470 долларов), третье — Индия (1501 доллар).

Сербии и Непалу достались четвертая и пятая строчки соответственно. Отдых в балканском государстве обойдется россиянам примерно в 1564 доллара. Бюджет поездки в Непал составит 1593 доллара.

В топ-10 дешевых для отдыхающих государств в порядке убывания также вошли Венгрия, Грузия, Вьетнам, Румыния и Болгария. Последнее, 17-е место перечня заняла Куба. Путешествие на остров обойдется двум туристам в 2820 долларов.

Ранее эксперты британской компании Post Office самым бюджетным туристическим направлением 2017 года признали южный португальский регион Алгарви, а редакторы Forbes — север Вьетнама.

