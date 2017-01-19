Названы семь самых дешевых горнолыжных курортов России и Европы

Город Банско на юго-западе Болгарии возглавил топ-7 горнолыжных курортов России и Европы с самым дешевым арендным жильем. Об этом сообщается в пресс-релизе компании HomeToGo, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 19 декабря.

Специалисты сервиса по поиску жилья выяснили, что ночь в Банско в феврале-апреле 2017 года обойдется в среднем в 5,7 тысячи рублей на четырех человек. На втором месте находится еще один болгарский курорт Пампорово (6,4 тысячи рублей). Замыкает тройку расположенный в той же стране Боровец (6,5 тысячи рублей).

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В топ-7 на четвертой позиции оказалась российская Красная Поляна. Четыре человека смогут переночевать там за 6,6 тысячи рублей. В рейтинг также вошли польский курорт Закопане (7,5 тысячи рублей), словацкий Штребске-Плесо (8,2 тысячи рублей) и румынский Пояна-Брашов (8,4 тысячи рублей).

Самым дорогим курортом, по данным HomeToGo, стал швейцарский Церматт. За ночь здесь компании из четырех туристов нужно будет заплатить почти 40 тысяч рублей.

По данным экспертов турсервиса Aviasales, Сочи вошел в число наиболее бюджетных горнолыжных курортов на зиму 2016-2017 годов.

