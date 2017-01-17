У россиян на треть вырос спрос на горнолыжный отдых в Европе

Число бронирований россиянами горнолыжных туров в Европу зимой 2016-2017 годов увеличилось почти на треть в сравнении с тем же сезоном 2015-2016 годов. Об этом старший менеджер отдела Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса компании BSI Group Любовь Волкострелова рассказала «Ленте.ру».

Материалы по теме Климатическая миграция Куда уехать на зимовку из России

Эксперты фирмы связывают такую тенденцию с укреплением российской валюты, пояснила она. По словам Волкостреловой, наиболее популярны у россиян горнолыжные курорты Австрии, Италии, Андорры, Швейцарии и Франции.

В декабре специалисты сервиса поиска отелей RoomGuru.ru признали Сочи самым востребованным у зарубежных туристов российским курортом. В тройку лидеров также включили поселок под Иркутском и Анапу.

В ноябре эксперты туриндустрии назвали деревню Церматт в Швейцарии наиболее популярным у россиян горнолыжным курортом Европы на зиму 2016-2017 годов.

