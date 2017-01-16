Российская семья отдала за новогодний отдых 2,35 миллиона рублей

Новогодний отдых в Швейцарии обошелся российской семье в 2,35 миллиона рублей. За эти деньги двое взрослых и трое детей провели восемь дня на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказала старший менеджер отдела Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса туроператора BSI group Любовь Волкострелова.

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По ее словам, в стоимость путевки входило проживание в резиденции при отеле класса люкс категории «пять звезд», состоящей из двух спален и одной гостиной, а также питание по системе «завтрак». Кроме того, тур включал в себя трансфер из аэропорта до отеля и обратно, который обошелся семье почти в 100 тысяч рублей.

На новогодних праздниках самыми популярным у россиян оказался отдых внутри страны. По данным «Туту.ру», на него пришлось почти 34 процента оформленных путевок. Второе место по востребованности место занял Таиланд (19,6 процента), третье — Индия (7,6 процента).