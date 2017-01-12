Определено самое популярное у россиян направление отдыха в новогодние праздники

Внутренние направления стали самыми популярными у россиян для отдыха в новогодние праздники. Об этом представители турсервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

На Россию пришлось почти 34 процента от всех оформленных через компанию путевок на данный период. Второе место по востребованности занял Таиланд (19,6 процента), третье — Индия (7,6 процента).

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В топ-10 наиболее популярных стран в зимние праздники в порядке убывания также также вошли Турция, Вьетнам, Тунис, Италия, ОАЭ, Доминиканская Республика и Израиль.

При этом туры по России оказались самыми дешевыми из всего перечня — примерно 13,2 тысячи рублей на человека. По дороговизне лидирует Доминикана, за путевку в которую в среднем платили 82,4 тысячи рублей.

В декабре 2016 года эксперты туриндустрии сообщали, что более 40 процентов россиян, купивших путевки на новогодние праздники, выбрали отдых на родине.

