Путин предложил прочитать по губам про «вмешательство» России в чужие выборы

Президент России Владимир Путин, выступая в ходе Международного арктического форума в Архангельске, категорически опроверг сообщения о том, что Москва вмешивалась в избирательные процессы в США. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 марта.

«Читайте по губам — NO!» — заявил Путин во время общения с участниками форума.

Он также подчеркнул, что считает попытки разрушить отношения между Россией и США ошибочными и безответственными. «Мы хотим полностью разорвать дипломатические отношения? Довести ситуацию до 60-х годов, до Карибского кризиса? А дальше что?», — поинтересовался он.