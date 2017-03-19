WSJ узнала об утаивании Флинном контактов с российской студенткой

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн скрыл от Пентагона факт встречи со студенткой, имеющей российско-британское гражданство, в Великобритании в 2014 году. Об этом в субботу, 18 марта, пишет газета The Wall Street Journal.

Речь идет о Светлане Лоховой, которая изучала историю российских спецслужб и некоторое время работала в филиале Сбербанка в Лондоне, передает ТАСС. Флинн встретился с ней на семинаре по вопросам безопасности в феврале 2014 года. На тот момент он занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО).

Как отмечается, Флинну следовало поставить в известность свое командование о встрече с представительницей «такой недружественной по отношению к США страны, как Россия».

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Представитель Флинна Прайс Флойд подтвердил факт встречи, при этом он отметил, что она была случайной и не подразумевала ничего предосудительного. Друг Лоховой Дэвид Норт заявил, что россиянка беседовала с директором РУМО только один раз — на семинаре. По его словам, они общались около 20 минут в присутствии других людей.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.