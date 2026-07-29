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17:41, 29 июля 2026Наука и техника

Маленькие красные точки Вселенной сочли загадкой будущего

Профессор Сазонов: Все чаще открываются сверхмассивные черные дыры без галактик
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Leonardo Benassatto / Reuters

В последние годы во Вселенной все чаще обнаруживаются суперзагадочные объекты, называемые маленькими красными точками, природа которых остается большой загадкой для науки. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), профессор РАН, доктор физико-математических наук Сергей Сазонов.

По его словам, маленькие красные точки напоминают сверхмассивные черные дыры, вокруг которых нет галактик, хотя там они должны быть. «Такое ощущение, что черная дыра уже выросла, а окружающая ее галактика находится в каком-то зачаточном состоянии. Почему так получилось и как — это большая загадка. Вопрос будущего», — сказал ученый.

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Ранее Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США) сообщил, что орбитальный телескоп Euclid открыл в ранней Вселенной десятки квазаров — активных ядер далеких галактик со сверхмассивной черной дырой в центре.

В мае НАСА и Европейское космическое агентство сообщили, что благодаря космическому телескопу James Webb открыт один из наиболее вероятных кандидатов на первичную черную дыру — сверхмассивный объект, который образовался в ранней Вселенной без коллапса звезды и до возникновения своей галактики.

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