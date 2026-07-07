Орбитальный телескоп Euclid открыл в ранней Вселенной десятки квазаров

Орбитальный телескоп Euclid открыл в ранней Вселенной десятки квазаров — активных ядер далеких галактик со сверхмассивной черной дырой в центре. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США).

Всего телескопом за полтора года работы открыто 30 квазаров, возникших в первые 840 миллионов лет жизни Вселенной.

«Пока мы не можем сказать, как им удалось столь быстро достичь столь больших размеров. Открытие и изучение большого числа этих объектов даст нам шанс получить ответы на эти вопросы», — сказал профессор университета Джозеф Хеннави.

В мае НАСА и Европейское космическое агентство сообщили, что Благодаря космическому телескопу James Webb открыт один из наиболее вероятных кандидатов на первичную черную дыру — сверхмассивный объект, который образовался в ранней Вселенной без коллапса звезды и до возникновения своей галактики.

В апреле Университет штата Мичиган (США) рассказал, что комета 3I/ATLAS, известная как вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль», могла образоваться в межзвездном пространстве вне какой-либо планетной системы.