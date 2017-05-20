CNN узнал о признаниях российских чиновников насчет влияния на Флинна

Американский телеканал CNN сообщил, что российские чиновники в частных разговорах хвастались тем, что смогли установить «прочные отношения» с бывшим советником президента США Дональда Трампа Майклом Флинном.

Канал утверждает, что такие разговоры имели место во время президентской кампании в 2016 году. Отмечается, что они «заставили побеспокоиться» представителей американской разведки. «То, как россияне говорили о нем (Флинне — прим. «Ленты.ру»), вызывало тревогу высшей степени», — приводит CNN слова своего источника. Другой собеседник телеканала указал, что к Флинну относились как к «проблеме национальной безопасности».

Отмечается, что основанием для подобных опасений были перехваченные американскими спецслужбами телефонные разговоры представителей России, которые связывались с Флинном в течение 2016 года и воспринимали его как «союзника». В то же время, CNN указывает, что их источники допускают, что степень лояльности Флинна Москве могла быть преувеличена. Тем не менее, сотрудники разведки старались не делиться с ним конфиденциальной информацией.

Также телеканал сообщил, что после введения в конце 2016 года уходящим президентом США Бараком Обамой санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» Флинн связался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Он убедил посла, что администрация Трампа будет «благоприятно» смотреться на фоне сложившейся ситуации, если Россия не будет предпринимать никаких ответных мер. 30 декабря президент России Владимир Путин заявил, что не собирается высылать из страны американских дипломатов.

CNN также утверждает, что Флинн пообещал Кисляку, что новая президентская администрация «пересмотрит» санкции, введенные Обамой в отношении России в 2014 году.

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19 мая издание Politico сообщило, что Трамп считает увольнение Флинна ошибкой. По информации источников издания, президент США уже через два дня после увольнения своего советника признал, что его надо было оставить на посту.

8 мая CNN сообщил, что Обама предостерегал своего преемника Трампа от назначения Флинна советником по вопросам национальной безопасности.

В феврале Трамп заявил, что не располагает данными о беседах Флинна с Кисляком, и пообещал изучить этот вопрос. Вскоре после этого стало известно об отставке Флинна.

9 февраля газета The Wasington Post сообщила, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа по нацбезопасности пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные Обамой незадолго до ухода с поста.

25 января телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что ФБР вело прослушку российского посла и советника Трампа, но не нашло в их содержании «ничего неподобающего». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта информация не удивила Москву.

В январе также сообщалось, что Флинн и Кисляк общались по телефону пять раз 29 декабря — в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Обамы. Тогда власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских диппредставителей в Москве со стороны российских властей».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.