Президент России посоветовал США перейти к прямым выборам

США, если для них важна справедливость, следовало бы изменить избирательное законодательство и сделать выборы президента страны прямыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью NBC.

Российский лидер указал на то, что американская Конституция и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей. «И такие случаи в истории Соединенных Штатов бывают. Правда?» — добавил Путин.

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«Поэтому если уж говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства и был прямой подсчет, который можно легко проконтролировать», — сказал он.

«Вот и всё. И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл», — подчеркнул Путин.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Москва и Вашингтон отрицают все подобные обвинения.

На прошедших в США выборах в 2016 году в абсолютном выражении Клинтон поддержало большинство избирателей, однако отдельно по штатам Трампу удалось заручиться поддержкой большего числа выборщиков.