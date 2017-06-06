В США арестован передавший секретную документацию в СМИ информатор

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения государственному подрядчику в передаче в СМИ документов под грифом «секретно». Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.

— CNN Breaking News (@cnnbrk) 06 июня 2017, 00:10

25-летняя Риэлити Виннер (Reality Winner) работала в компании Pluribus International Corporation и обладала наивысшим допуском к гостайне. В Минюсте утверждают, что она вынесла секретные материалы из государственного здания и отправила их по электронной почте в СМИ.

Материалы по теме Типичный русский Как российские хакеры докатились до мирового господства

Источники телеканала уточнили, что речь идет о документе, который лег в основу доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности о якобы хакерских атаках из Москвы с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году. Часть доклада была опубликована сетевым изданием The Intercept, позднее источник CNN подтвердил подлинность утекшего документа. В электронной газете сообщили, что получили информацию анонимно.

Внутреннее расследование в компании показало, что Виннер была одним из шести сотрудников, распечатывавших секретный файл, но лишь она одна контактировала со СМИ посредством электронной почты. В случае обвинительного приговора ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, американские силовые структуры утверждали, что Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Москва и Вашингтон отрицают все подобные обвинения.