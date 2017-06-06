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WikiLeaks объявил награду в 10 тысяч долларов из-за разоблачения информатора

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Риэлити Виннер
Риэлити Виннер

Сайт разоблачителей WikiLeaks объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию о человеке, который разоблачил тайного информатора СМИ Риэлити Виннер. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.

По данным WikiLeaks, неизвестный работник издания The Intercept передал властям, в частности, распечатку секретного документа, который она сделала — это, по мнению разоблачителей, и позволило властям вычислить женщину.

25-летняя Виннер работала в компании Pluribus International Corporation и обладала наивысшим допуском к гостайне. В Минюсте утверждают, что она вынесла распечатанные секретные материалы из государственного здания, отсканировала их и отправила по электронной почте в СМИ. Рассекреченный ей документ — отчет, легший в основу доклада ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности о «хакерских атаках из Москвы» с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году. WikiLeaks подчеркивают, что из Twitter женщины можно сделать вывод — она ярая противница президента США Дональда Трампа.

Часть доклада была опубликована сетевым изданием The Intercept, позднее источник CNN подтвердил подлинность утекшего документа. В электронной газете сообщили, что получили информацию анонимно. В случае обвинительного приговора ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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