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Путин прокомментировал сравнение Клинтон его политики с Гитлером

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Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон

Владимир Путин прокомментировал слова кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая сравнила российского лидера с Адольфом Гитлером. В интервью Оливеру Стоуну президент заявил, что в Москве также могут провести параллели в деятельности американских политиков, однако Кремль старается воздерживаться от крайних высказываний, передает РИА Новости.

«Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний», — сказал Путин.

В марте 2014 года Клинтон, рассуждая о Крыме, заявила, что слова Путина о необходимости защищать русских на полуострове напоминают действия Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями, проживающих в Восточной Европе. Позднее она попыталась смягчить эффект, заявив, что лишь «проводила параллели», а не приравняла Путина к Гитлеру.

23 мая статья в Википедии под названием «Биография Хиллари Клинтон» на английском языке на протяжении 16 часов перенаправляла читателей на описание книги «Майн кампф» (Mein Kampf) Адольфа Гитлера.

1 июня Клинтон заявила, что Владимир Путин намерен «сокрушить США». По ее мнению, «технологические силы, которые сговорились саботировать ее президентскую заявку в 2016 году», продолжают оказывать влияние на американскую политику.

6 июня президент США Дональд Трамп попросил Рекса Тиллерсона наладить отношения с Россией. Глава государства советовал ему действовать в наиболее полезные для дела сроки и не торопиться. 13 июня госсекретарь заявил, что отношения Москвы и Вашингтона «находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Москве утверждают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.

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