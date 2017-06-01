Клинтон рассказала о планах Путина по «сокрушению США»

Бывшая госсекретарь США и экс-кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон в интервью изданию Variety заявила, что президент России Владимир Путин намерен «сокрушить США».

По ее мнению, «технологические силы, которые сговорились саботировать ее президентскую заявку в 2016 году», продолжают оказывать влияние на американскую политику.

«Я думаю, что важно выучить реальные уроки из последней (президентской — прим. «Ленты.ру») кампании. [Технологические] силы заинтересованы не только во влиянии на выборы и политику. Они намерены также повлиять на экономику и наше единство как нации», — сказала Клинтон.

Она заявила, что кампания по дезинформации, которую якобы вела Россия, уменьшила ее шансы на победу в выборах. Этого удалось достичь с помощью социальных сетей, которые были не готовы бороться с «фейковыми новостями».

Клинтон указала, что впервые в истории «техническая революция использовалась как политическое оружие».

«Важно, чтобы американцы, чтобы люди в технологиях и бизнесе понимали, что Путин хочет сокрушить нас (США— прим. «Ленты.ру»). Он — давний агент КГБ», — заявила Клинтон.

После выборов главы государства в США проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства, многие из которых являлись сторонниками демократической партии и Клинтон, возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций.

ЦРУ, ФБР и АНБ ранее подготовили доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все подобные обвинения.