Трамп объяснил причину насмешек над американцами в России

Президент США Дональд Трамп предположил, что в России смеются над оправданиями Демократической партии из-за проигрыша на выборах главы государства в прошлом году. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Российские официальные лица, должно быть, смеются над США и тем, как неубедительное оправдание поражения демократов на выборах захватило фейковые СМИ», — написал Трамп.

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12 мая президент уже публиковал похожее сообщение. «Россия, наверное, украдкой посмеивается, глядя как США разрывают себя на части из-за оправданий демократов за поражение на выборах», — написал он.

После выборов главы государства в США проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства, многие из которых являлись сторонниками демократической партии и Клинтон, возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций.

ЦРУ, ФБР и АНБ ранее подготовили доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все подобные обвинения.