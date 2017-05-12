Трамп счел оправдания демократов за фиаско на выборах забавляющими Россию

Американский президент Дональд Трамп предположил в Twitter, что Россия украдкой посмеивается над тем, как США разрывают себя на части после проигрыша на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

«Россия, должно быть, украдкой посмеивается, глядя как США разрывают себя на части из-за оправданий демократов за поражение на выборах», — написал президент США.

В США после выборов президента проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства, многие из которых являлись сторонниками демократической партии и Клинтон, возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций. ЦРУ, ФБР и АНБ ранее подготовили доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все подобные обвинения.

11 мая Трамп в интервью NBC опроверг «тайное взаимодействие с россиянами» и подчеркнул, что «Россия не повлияла на голосование», однако выступил за продолжение расследования ФБР, чтобы «выяснить, были ли на выборах проблемы, связанные с Россией». 10 мая официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против расследования.

За два дня до этого на слушаниях в сенате Конгресса бывший глава Минюста США отказалась подтвердить «сговор» Трампа с российской стороной. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер ответил сенаторам, что ему ничего не известно о каких-либо подтверждениях сговора между окружением Трампа и представителями России.

Хиллари Клинтон 3 мая в интервью CNN назвала виновниками своего поражения на выборах российских хакеров и директора ФБР Джеймса Коми.

Осенью 2016 года незадолго до выборов президента США сайт WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов, объединенных под общим названием «письма Подесты». Джон Подеста возглавлял избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Первая часть материалов была опубликована 7 октября, последняя — 31 октября. Кандидат в президенты США от Демократической партии обвинила Россию в распространении этих данных.