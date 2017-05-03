Клинтон обвинила «российский WikiLeaks» и главу ФБР в поражении на выборах

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в интервью CNN назвала виновниками своего поражения на выборах осенью 2016 года российских хакеров и директора ФБР Джеймса Коми.

В беседе с телеведущей Кристиан Аманпур Клинтон заявила, что «была на пути к победе, когда письмо Коми и российский WikiLeaks... спугнули последних голосующих». Она отметила, что якобы имеющиеся доказательства вмешательства России в американскую предвыборную кампанию «убедительные и веские».

«Если бы выборы состоялись 27 октября, я бы стала вашим президентом», — сказала экс-кандидат, пояснив, что считает причиной своего поражения события последних 10 дней перед выборами 8 ноября 2016 года.

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Вместе с тем, Клинтон взяла на себя «полную личную ответственность» за свое фиаско. В этом же интервью она не исключила, что ее победе помешало женоненавистничество. «Да, я думаю, это сыграло роль», — ответила она.

28 октября 2016 года директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что ФБР возобновит расследование утечки служебной переписки Клинтон, произошедшей в ее бытность Госсекретарем США. Скандал с электронной почтой Клинтон разразился в марте 2015 года. Выяснилось, что, находясь на государственном посту, она вела деловую переписку через личный ящик.

Сайт WikiLeaks незадолго до выборов президента США 2016 года опубликовал десятки тысяч документов, объединенных под общим названием «письма Подесты». Джон Подеста возглавлял избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Первая часть материалов была опубликована 7 октября, последняя — 31 октября. В распространении этих данных кандидат в президенты США от Демократической партии обвинила Россию.