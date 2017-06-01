Клинтон назвала слово covfefe скрытым посланием Трампа для русских

Бывшая соперница президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, кандидат от демократов Хиллари Клинтон в шутку предположила, что непонятное слово в Twitter главы Белого дома представляло собой скрытое сообщение для русских. Об этом, как пишет издание The Hill, она заявила на Code Conference в Калифорнии.

«У вас недостаточно высокий уровень допуска, чтобы узнать, что такое covfefe», — сказала она, выступая перед аудиторией.

Пост в Twitter Трампа с опечаткой был опубликован около 23:00 по местному времени (около 07:00 мск 31 мая), а позднее — удален. В социальных сетях ему придумали множество шуточных объяснений.

В английском языке нет слова covfefe, и, вероятно, имелось в виду слово coverage. Фраза в этом случае была незаконченной, но написанной грамотно, и означала «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...». Трамп позже предложил читателям своего Twitter угадать значение несуществующего слова.