В Twitter Трампа появилось оборванное на полуслове сообщение с ошибками

В Twitter президента США появилось незаконченное сообщение с орфографическими ошибками. Запись доступна в микроблоге политика.

В английском языке нет слова covfefe. Вероятно, имелось в виду слово coverage, в этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно, и означала «Несмотря на постоянно негативные реакции прессы...». На момент написания новости запись собрала 128 тысяч лайков и 102 тысячи ретвитов. Она была написана около 23:00 по местному времени (около 07:00 мск 31 мая)

27 мая Трамп вернулся из своего первого зарубежного недельного турне. Возможно, он не успел адаптироваться к разнице часовых поясов. Разница во времени между Римом, где он пребывал в последний день своей поездки, и Вашингтоном, где находится резиденция президента США, — шесть часов.