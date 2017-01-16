Трамп отказался вести официальный Twitter президента США

Избранный президент США Дональд Трамп продолжит вести свой личный Twitter-аккаунт @realDonaldTrump после инаугурации и откажется от использования официального профиля @POTUS, который до этого вел действующий президент страны Барак Обама. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает The Independent.

После победы на президентских выборах манера Трампа вести Twitter стала вызывать беспокойство у американских граждан. С помощью социальных сетей эксцентричный миллиардер не только изменял ситуацию на фондовых рынках, но и напрямую оскорблял своих политических оппонентов. По слухам, избранный президент собирался отказаться от использования @realDonaldTrump и перейти на @POTUS, но не стал этого делать.

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Сам Трамп отметил, что передумал удалять свой личный Twitter-аккаунт из-за большого количества подписчиков. «Итак, вместе с Facebook, Twitter и Instagram у меня 46 миллионов фоловеров— это очень много. Я пожалуй оставлю @realDonaldTrump и продолжу твитить. Я надеялся, что смогу уделять этому меньше времени, чем раньше, но бесчестные нападки СМИ вынуждают меня возвращаться к этому», — пояснил он.

Отмечается, что после инаугурации, которая запланирована на 20 января, все аккаунты Белового дома перейдут в распоряжение новой администрации вместе с @POTUS, который также будет использоваться штабом избранного президента.