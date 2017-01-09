Люк Скайуокер прочел твиты Трампа голосом Джокера

Американский актер Марк Хэмилл, сыгравший джедая Люка Скайуокера в «Звездных войнах», опубликовал в своем Twitter аудиозапись, на которой он читает твиты избранного президента Дональда Трампа голосом злодея из комиксов о Бэтмене Джокера. На запись обратило внимание издание Time.

Для свой первой публикации Хэмилл выбрал новогоднее поздравление Трампа, в котором президент упоминает своих врагов.

«Всех с Новым годом! Даже моих многочисленных врагов, которые пытались выступить против меня и проиграли, а теперь даже не знают, что с этим делать. Любви!», — говорится в сообщении Трампа.

Хэмилл прочел поздравление голосом Джокера и пообещал, что это не последняя публикация, где он изображает президента главным злодеем Готэма. Идею для аудиошутки подал один из пользователей Twitter, который сделал ретвит записи Трампа и отметил, что именно так бы и сказал Джокер перед тем, как «наслать на Готэм рой пчел-убийц».

Пользователи Twitter отметили, что пародия получилась очень правдоподобной, и твиты Трампа действительно подходят для того, чтобы читать их голосом Джокера.

Марк Хэмилл впервые озвучил злодея в мультсериале «Бэтман», который выпускался с 1992 по 1995 годы. В настоящее время актер озвучивает Джокера в видеоиграх и периодически выступает на телешоу.