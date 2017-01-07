Шварценеггер ответил на критику Трампа цитатой Линкольна

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ответил на иронические комментарии избранного президента США Дональда Трампа по поводу низких рейтингов шоу «Подмастерье». Видеоролик он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

В обращении к республиканцу актер привел цитату инаугурационной речи «одного из его героев» — 16-го президента США Авраама Линкольна.

«Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы. Неведомые струны памяти, протянувшиеся от каждого поля брани и от каждой воинской могилы к каждому бьющемуся сердцу и к каждому очагу на всей нашей необъятной земле, зазвучат еще во славу единства, когда их коснутся светлые ангелы, живущие в наших душах», — произнес актер слова Линкольна.

Он напомнил, что предвыборная кампания окончена, выборы остались позади. «Мы не враги, а соседи и друзья, но самое главное, все мы — американцы. Нам придется много трудиться, чтобы сохранить величие Америки. Так давайте сделаем это вместе», — добавил Шварценеггер.

Актер также пожелал удачи Трампу и выразил надежду на то, что республиканец будет «трудиться на благо американцев так же активно, как и для своих рейтингов».

6 января избранный президент США раскритиковал актера за низкие рейтинги реалити-шоу, которое изначально вел миллиардер. «Арнольд Шварценеггер наголову разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей "машиной рейтингов". И ведь он — звезда кино», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Реалити-шоу «Подмастерье» было запущено на американском телеканале NBC в 2004-м. Участники боролись за право стать помощником Трампа (после 2015 года проект приостановили, поскольку республиканцу пришлось сосредоточиться на президентской гонке). Победитель программы получал право руководить одной из компаний Трампа и годовой оклад в 250 тысяч долларов. В 2017-м шоу «Подмастерье» возобновили (первый выпуск вышел в эфир 2 января). Ведет передачу актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Дональд Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января.