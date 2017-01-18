Трамп раскрыл истинное назначение своего Twitter

Избранный президент США Дональд Трамп объяснил, почему он вынужден вести свой Twitter-аккаунт. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он использует профиль в социальной сети, чтобы защититься от нападок бесчестных СМИ. «Слушайте, мне не нравится твитить. Есть еще много вещей, которыми я мог бы заняться. Но я сталкиваюсь с лживыми СМИ, с крайне бесчестной прессой. И это единственная возможность противостоять им», — признался он.

«Если бы СМИ были бы абсолютно честны, я бы перестал пользоваться Twitter», — добавил Трамп.

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Избранный президент также отметил, что в Facebook, Twitter и Instagram у него в общей сложности почти 50 миллионов фолловеров. «Это очень много. Я, пожалуй, оставлю @realDonaldTrump и продолжу твитить. Я надеялся, что смогу уделять этому меньше времени, чем раньше, но бесчестные нападки СМИ вынуждают меня возвращаться к этому», — резюмировал он.

Ранее в январе Трамп заявил, что продолжит вести свой личный Twitter-аккаунт @realDonaldTrump после инаугурации и откажется от использования официального профиля @POTUS, который до этого вел действующий президент страны Барак Обама.