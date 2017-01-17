Трамп cпутал дочь с посторонней женщиной

Избранный президент США Дональд Трамп вместо дочери Иванки отметил в твите ее тезку из английского города Брайтон.

Избранный президент процитировал пост другого пользователя, который хвалил его дочь. Но вместо аккаунта Иванки @IvankaTrump он упомянул @Ivanka, принадлежащий Иванке Майич.

«Иванка Трамп — сильная женщина с настоящим характером и классом».



Майчич рассказала «Би-би-си», что в шесть часов утра ее мужа разбудили журналисты с вопросами об упомянутой в публикации жене. «Я спустилась проверить свой телефон и увидела там столько уведомлений, — рассказала женщина. — Это так необычно для меня — общаться с ITV и "Би-би-си" по 45 минут в день».

Англичанка ответила президенту.

«Вы человек с большой ответственностью. Советую вам внимательнее вести Twitter и уделять больше внимания проблемам климата».

Женщина признается, что ее не первый раз путают с дочерью Трампа. «Иванка — обыкновенное и очень популярное славянское женское имя. Иногда меня также путают с венгерской компанией Ivanka Сoncrete», — пояснила она.

Ранее Трамп заявил об отказе от ведения официального профиля президента США @POTUS в Twitter. Он предпочел продолжить вести свой личный аккаунт @realDonaldTrump.