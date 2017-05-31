Трамп предложил читателям угадать значение слова covfefe

Президент США Дональд Трамп предложил читателям своего Twitter угадать значение несуществующего слова covfefe, которое он, по-видимому, по ошибке написал в одном из своих сообщений. Соответствующий пост размещен в микроблоге главы государства в среду, 31 мая.

«Кто угадает истинный смысл слова "covfefe"? Наслаждайтесь!» — отметил Трамп. Запись на момент написания материала собрала почти 20 тысяч ретвитов и более 38,5 тысячи лайков.

В английском языке нет слова covfefe, и, вероятно, имелось в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно, и означала «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...». Пост с опечаткой был опубликован около 23:00 по местному времени (около 07:00 мск 31 мая), а позднее — удален. В соцсетях ему придумали множество шуточных объяснений.

27 мая Трамп вернулся из своего первого зарубежного недельного турне. Возможно, он не успел адаптироваться к разнице часовых поясов. Она составляет шесть часов между Римом, где он пребывал в последний день своей поездки, и Вашингтоном, где находится резиденция президента США.