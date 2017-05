Жена Трампа оценила шутку про пренебрежительное отношение к ней мужа

Первая леди США Мелания Трамп поставила лайк под твитом американского актера и продюсера Энди Остроя (Andy Ostroy), касающегося ее отношений с мужем.

Комментируя вопрос возведения стены между США и Мексикой, которую обещает построить Трамп, артист заметил, что пока единственная реальная стена, которую президенту удалось построить, — между ним и своей супругой. К записи он прикрепил гифку с известным моментом, когда Трамп смотрит на жену и она улыбается, но когда он отворачивается, выражение ее лица резко меняется.

Шутка была опубликована 3 мая и за короткое время стала вирусной. Твит собрал 3,2 тысячи лайков и 1,2 тысячи репостов. Запись лайкнула и сама супруга президента. Подтверждающий это скриншот актер также разместил в своем аккаунте.

Профиль миссис Трамп, с которого был поставлен лайк, верифицирован. Существует также второй официальный аккаунт @FLOTUS (First Lady of the United States — первая леди Соединенных Штатов Америки), который ведет канцелярия жены главы государства.

В сети часто высмеивают поведение Трампа по отношению к супруге. Журналисты и зрители не раз замечали, что на официальных мероприятиях президент порой с пренебрежением относится к жене: не пропускает ее вперед, не уделяет должного внимания. Грустная Мелания Трамп, страдающая от равнодушия мужа, даже превратилась в мем.