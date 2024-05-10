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15:12, 10 мая 2024Россия

Мишустин назвал срок прекращения выплаты маткапитала

Врио премьера Мишустин: программу маткапитала продлят до конца десятилетия

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Программа выплаты россиянам маткапитала завершится не раньше 2030 года. Это следует из слов Михаила Мишустина, его заявление приводит РБК.

По словам Мишустина, программа будет вновь продлена — как это уже происходило ранее.

Согласно предложению президента России Владимира Путина, с 2022 года власти индексируют маткапитал по фактической инфляции за предыдущий год. Глава государства назвал это решение справедливым и отметил, что средства на индексацию всех социальных выплат предусмотрены в полном объеме.

Ранее в России предложили тратить маткапитал еще на одну цель — на ремонт жилья родителей. С соответствующим предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился российскому кабмину.

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      Марк Леонов
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