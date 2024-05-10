Мишустин назвал срок прекращения выплаты маткапитала

Врио премьера Мишустин: программу маткапитала продлят до конца десятилетия

Программа выплаты россиянам маткапитала завершится не раньше 2030 года. Это следует из слов Михаила Мишустина, его заявление приводит РБК.

По словам Мишустина, программа будет вновь продлена — как это уже происходило ранее.

Согласно предложению президента России Владимира Путина, с 2022 года власти индексируют маткапитал по фактической инфляции за предыдущий год. Глава государства назвал это решение справедливым и отметил, что средства на индексацию всех социальных выплат предусмотрены в полном объеме.

Ранее в России предложили тратить маткапитал еще на одну цель — на ремонт жилья родителей. С соответствующим предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился российскому кабмину.

