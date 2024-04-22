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09:06, 22 апреля 2024Экономика

Маткапитал предложили тратить на новую цель

RT: маткапитал предложили расходовать на ремонт жилья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Молодым семьям могут разрешить расходовать средства материнского капитала на ремонт жилья. С соответствующим предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает RT.

По мнению Ветрова, такая инициатива станет логичным продолжением кампании по улучшению жилищных условий для молодых родителей. Так, недавно власти узаконили новую цель использования маткапитала — ремонт дома блокированной застройки или таунхауса. При этом в большинстве своем россияне выбирают для жизни обыкновенные квартиры, для которых подобная мера пока недоступна.

Ранее стало известно о разработке подобного законопроекта первым заместителем председателя комитета по просвещению Яной Лантратовой. Нововведение она оправдала повышением цен на стройматериалы и высокими показателями нецелевого использования средств маткапитала. Кроме того, Лантратова напомнила, что в 2021 году президент Владимир Путин указывал на необходимость рассмотрения и проработки этой идеи.

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      Виктория Клабукова
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