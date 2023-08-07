Маткапитал предложили использовать для новой цели

Депутат Лантратова предложила использовать маткапитал для ремонта квартир

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова предложила законопроект, согласно которому гражданам разрешат использовать средства материнского капитала на ремонт квартир. Документ готовится к внесению в Госдуму. Письмо об этом было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передают «Известия».

Лантратова намерена внести изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В обращении к Мишустину депутат попросила его поддержать инициативу и представить позицию правительства по этому вопросу. Она отметила, что много раз получала обращения от граждан, которые просили дать им возможность тратить маткапитал на ремонт жилья, где постоянно проживает семья. Лантратова добавила, что в 2021 году президент Владимир Путин указывал на необходимость рассмотрения и проработки этой идеи.

«Важно отметить, что в настоящее время наблюдается серьезный рост цен на материалы для внутренней отделки. По данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6 процента относительно показателей конца 2022 года. При этом эксперты отрасли прогнозируют дальнейший рост цен в районе 10-15 процентов к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья», — сообщается в документе.

Автор инициативы также подчеркнула, что в соответствии со статистикой 20,7 процента, или 550 миллиардов рублей, из полученных средств материнского капитала не используются по целевому назначению, что приводит к дополнительным затратам на их индексацию. В 2022 году на нее потратили 96,2 миллиарда рублей.

В июле стало известно, что в России задумали усложнить получение маткапитала. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу об уточнении, что маткапитал «рассчитан на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами России».