Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:06, 31 июля 2023Экономика

В России задумали усложнить получение маткапитала

«Ведомости»: в правительстве согласились ужесточить правила выдачи маткапитала

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу об уточнении, что маткапитал «рассчитан на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами России», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Таким образом авторы соответствующего проекта хотят устранить разночтения положений закона в части определения права на выплату в зависимости от наличия российского гражданства у матери и ребенка, в связи с рождением которого возникает это право. Это означает ужесточение получения маткапитала.

При внесении законопроекта в ЛДПР предлагали исключить «вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал», поскольку система соцподдержки в России «не резиновая».

Ранее стало известно, что в 2024 году материнский капитал в России проиндексируют на 5,3 процента. При этом выплату на рождение первого ребенка увеличат до 618,1 тысячи рублей, на второго — до 816,7 тысячи рублей. Программу маткапитала в России запустили в 2007 году. До 2020 года государство выплачивало деньги при рождении второго ребенка, а после решило оказывать материальную поддержку и семьям с первенцем.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

    Назван лучший способ сдачи жилья в аренду

    ФБР уличили в работе против американцев

    В Северной Корее спели SHAMAN и Газманова

    Державшего россиянку в плену 14 лет обвинили в убийстве

    Два поселка в приграничном российском регионе попали под обстрел ВСУ

    Названы способы полноценно отдохнуть в отпуске

    В Грузии возобновился протест против прибытия круизного лайнера с россиянами

    «Бэтмен» проехал на электросамокате по набережной в Москве и попал на видео

    Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости