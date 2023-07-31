В России задумали усложнить получение маткапитала

«Ведомости»: в правительстве согласились ужесточить правила выдачи маткапитала

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу об уточнении, что маткапитал «рассчитан на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами России», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Таким образом авторы соответствующего проекта хотят устранить разночтения положений закона в части определения права на выплату в зависимости от наличия российского гражданства у матери и ребенка, в связи с рождением которого возникает это право. Это означает ужесточение получения маткапитала.

При внесении законопроекта в ЛДПР предлагали исключить «вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал», поскольку система соцподдержки в России «не резиновая».

Ранее стало известно, что в 2024 году материнский капитал в России проиндексируют на 5,3 процента. При этом выплату на рождение первого ребенка увеличат до 618,1 тысячи рублей, на второго — до 816,7 тысячи рублей. Программу маткапитала в России запустили в 2007 году. До 2020 года государство выплачивало деньги при рождении второго ребенка, а после решило оказывать материальную поддержку и семьям с первенцем.