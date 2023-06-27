В России увеличат материнский капитал

В 2024 году материнский капитал в России проиндексируют на 5,3%

В 2024 году материнский капитал в России проиндексируют на уровень инфляции, на 5,3 процента. Таким образом, выплату на рождение первого ребенка увеличат до 618,1 тысячи рублей, на второго — до 816,7 тысячи рублей, со ссылкой на материалы Фонда пенсионного и социального страхования России сообщает РБК.

По прогнозам Минэкономразвития, в следующие два года темпы роста цен составят порядка четырех процентов. Поэтому размер маткапитала планируют поднять соответственно, до 642,8 тысячи рублей на первого ребенка и до 849,4 тысячи рублей — на второго в 2025 году. В 2026 году выплаты увеличат до 668,5 тысячи рублей и до 883,4 тысячи рублей соответственно.

Программу материнского капитала в России запустили в 2007 году. До 2020 года государство выплачивало деньги при рождении второго ребенка, а после решило оказывать материальную поддержку и семьям с первенцем. Деньги маткапитала можно потратить на первоначальный взнос по ипотеки или на погашение кредита на покупку жилья, улучшение жилищных условий без использования займа, оплату обучения детей, покупку автомобиля для семьи или формирование накопительной пенсии матери. Также малоимущим семьям доступна опция ежемесячных выплат из маткапитала.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. По ее словам, вместо индексации выплат можно позволить семьям размещать эти средства на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) и получать пассивный процентный доход по таким вкладам.