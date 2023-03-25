Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:32, 25 марта 2023Экономика

В России могут продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал

Совфед порекомендовал Минпромторгу продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня 2023 года разрешение покупать автомобиль за материнский капитал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года», — говорится в документе.

В настоящее время маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий, на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери. С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9 процента.

Маткапитал на первого ребенка увеличился до 586,9 тысячи рублей. Выплата для семей со вторым ребенком, если до его появления права на материнский капитал не возникало, составит 775,6 тысячи рублей. В случае если при рождении второго ребенка семья уже получила выплату на первого, пособие составит 188,7 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Польша обвинила власти Германии в недостаточной поддержке Украины
59-летняя Лолита показала фигуру в нижнем белье
Жизель Бюндхен снялась в купальнике в рекламе чемоданов Louis Vuitton
Десять человек получили травмы на попавшем в зону турбулентности самолете
Киев начал массовую мобилизацию жителей Снигиревского района Херсонской области
Промоутер Усика обратился к Фьюри после отмены боя
Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой
В России могут продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал
Россиянин в маске мумии выкрал из ювелирного один товар на 192 тысячи рублей
Евросоюз запланировал введение санкций против Центральной Азии за помощь России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.