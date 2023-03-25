В России могут продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал

Совфед порекомендовал Минпромторгу продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал

Комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня 2023 года разрешение покупать автомобиль за материнский капитал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года», — говорится в документе.

В настоящее время маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий, на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери. С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9 процента.

Маткапитал на первого ребенка увеличился до 586,9 тысячи рублей. Выплата для семей со вторым ребенком, если до его появления права на материнский капитал не возникало, составит 775,6 тысячи рублей. В случае если при рождении второго ребенка семья уже получила выплату на первого, пособие составит 188,7 тысячи рублей.