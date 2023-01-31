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00:09, 1 февраля 2023Экономика

В России вырос размер маткапитала

В России проиндексировали размер маткапитала на 11,9 процента

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

С 1 февраля в России вырос размер материнского капитала — его проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9 процента. Выплату повысили в соответствии с законом, действующим с прошлого года.

Маткапитал на первого ребенка увеличится до 586,9 тысячи рублей. Выплата для семей со вторым ребенком, если до его появления права на материнский капитал не возникало, составит 775,6 тысячи рублей. В случае, если при рождении второго ребенка семья уже получила выплату на первого, пособие составит 188,7 тысячи рублей.

В 2022 году сумма, выплачиваемая за первого ребенка, составляет 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи рублей, если средства за первого не были получены, и 168,6 тысячи рублей при оформлении первенца. Программа маткапитала действует в России до конца 2026 года. 

В январе в зависимости от пособий государства (пенсии, пособия по безработице, социальные пособия, льготы, субсидии) признались 42,7 миллиона человек, то есть каждый третий ответивший на вопрос. При этом 31 миллион опрошенных указали, что государственные выплаты являются для них основным источником средств к существованию, свидетельствуют данные Росстата.

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Софья Ермакова
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